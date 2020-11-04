Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü
İSTANBUL

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan ve zarar gören beton kolonları endişe yaratıyor. Kolonların zarar görmüş halinin görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, duruma dikkat çekildi.

Haber Merkezi DHA
Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.
Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, her gün on binlerce kişinin girip çıktığı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü, vatandaşları korkuttu.

DHA

Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.

DHA

Vatandaşlar, zarar gören kolonların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, otogarın yıllardır bakımsız kalmasına tepki gösterdi. Özellikle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da geçiş güzergahında bulunan otogarın, Esenler kapısı tarafını ayakta tutan kolonlar endişe yaratıyor.

DHA

İBB'den açıklama yapılacağı bildirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinden ise, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB, konuya ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

İstanbul Ümraniye'de bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
GÜNDEM
İstanbul Ümraniye'de bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
Abone Ol Google News
Gölge başkan adayı Kamala Harris

Gölge başkan adayı Kamala Harris

​Biden seçilirse Türkiye stratejisini kurgulamalı.
Mahalle kayıyor!

Mahalle kayıyor!

​Evlerin duvarlarındaki çatlaklar büyüyor, vatandaş diken üstünde!
Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü

ABD'yi kaos mu bekliyor?

ABD'yi kaos mu bekliyor?

​Şimdi ne olacak?

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.
Köprüye köpek çıktı

Köprüye köpek çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya motorcular geçirdi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.