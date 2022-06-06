Gündem İstanbulda bin 685 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da bin 685 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 1685 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderim merkezine gönderilecek.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul’da bin 685 düzensiz göçmen yakalandı
Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetim yaptı.

Denetim sırasında yasal kalış hakları olmayan toplam 1685 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

İzmir'de feci kaza: Çarptığı otomobili sürükleyen kamyon alt yola düştü
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Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, Konak yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan Osman Ö. (53) idaresindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
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Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı.
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. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü.
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Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan Hülya Çapkınoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Emin Ç., ile araçta bulunan 3 kişinin ve kamyon sürücüsünün yaralandığı tespit edildi.
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. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Hülya Çapkınoğlu’nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kazaya karışan otomobil ve kamyon ise çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı
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İzmir'de feci kaza: Çarptığı otomobili sürükleyen kamyon alt yola düştü
İzmir'in Konak ilçesinde, karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon bariyerleri aşarak alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Sınavdan stresinden kurtulmak için gittiği ormanda mahsur kalan genç kurtarıldı
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak Pıtırkan (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı.
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Pıtırkan, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pıtırkan’ı mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
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Pıtırkan, kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç ailesine teslim edildi.
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
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LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
Title
LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
Title
LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
Title
LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
Title
LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı
Sınavdan stresinden kurtulmak için gittiği ormanda mahsur kalan genç kurtarıldı
Bursa'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından hava almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan Burak Pıtırkan (14), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Herhangi bir yarası bulunmayan Pıtırkan, AFAD ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.

Sakarya’da tüyler ürperten vahşet: 42 gün sonra cesedi bulundu, arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
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Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal T.’nin, Aydoğan’a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı.
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Cemal T., durumu Aydoğan’ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.’ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan’ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti.
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M.E.’nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan’ın ailesini Sakarya’ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.’nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.
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Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu.
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Cem T.’nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.’nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.
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Arkadaşını öldürerek fındık bahçesine gömmüş<br><br>Cem T.’nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan’ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı.
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Aydoğan’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.
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Sakarya’da kan donduran olay Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş
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Sakarya’da tüyler ürperten vahşet: 42 gün sonra cesedi bulundu, arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan'a ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak'ta polise teslim olan şüphelinin kan donduran itirafı sonrasında gizemli olayın sır perdesi aralandı. 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine fındık bahçesinde ulaşıldı.


Sekiz füze ilecevap verdiler

Sekiz füze ile
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Başkan Yardımcısı bile isyan etti

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