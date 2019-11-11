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İSTANBUL

İstanbul'da büyük operasyon: Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul'da 'lüks araç' şebekesine operasyon: Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilleri yurt dışından ucuza temin edip Türkiye’ye getirenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çoğu galerici 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi.
El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında önceki gün sabah Etiler, Florya, Fulya ve Şişli’de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 15 lüks otomobile tedbir konuldu.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yakalanan 15 lüks otomobile ise tedbir konuldu.

Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 15 lüks otomobile tedbir konuldu.

Öte yandan otomobillerden 15’ine yönelik tedbir kararı verildi. Tedbir kararı verilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise sorgusu devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
FOTOĞRAF 6
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.
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Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu.
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Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.
Title
El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.
Title
Title
Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
İstanbul Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir koydu.


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