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İstanbul'da camide korkunç saldırı: Namaz kılan adam silahla kafasından vuruldu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olayda Paşaçayırı Camii'ne gelen H.İ.G., camide namaz kıldığı sırada eski eşinin amcaoğlu tarafından silahla başından vuruldu.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda camide korkunç saldırı: Namaz kılan adam silahla kafasından vuruldu
H.İ.G ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı.

NAMAZ ESNASINDA SİLAHLA KAFASINDAN VURULDU

Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

'EZAN OKUNURKEN BİR EL SİLAH SESİ GELDİ'

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadesini kullandı.

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