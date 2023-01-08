İstanbul'da camide korkunç saldırı: Namaz kılan adam silahla kafasından vuruldu

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı.

NAMAZ ESNASINDA SİLAHLA KAFASINDAN VURULDU

Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

'EZAN OKUNURKEN BİR EL SİLAH SESİ GELDİ'

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadesini kullandı.