Gündem İstanbulda deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İSTANBUL

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası Şehir Hatları'na bağlı bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Foto/arşiv

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı araç takla attı: Bir ölü iki yaralı
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E.Enin (16) kullandığı 35 SGH 45 plakalı otomobil, İstikbal Caddesinde takla atarak devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İyi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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O.Anın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı araç takla attı: Bir ölü iki yaralı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil direğe çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Düğünde sızan gazdan 85 kişi zehirlendi: Takı takarken kusup bayıldılar
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Olay, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle davetliler zehirlendi.
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Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 85 kişi zehirlendi.
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Zehirlenenler baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlardan durumları ciddiyetini koruyanlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.
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Öte yandan zehirlenme sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında anbean hastaların durumu ve süreçleri takip ediliyor.
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Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı. dedi.
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Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı gidiyoruz. diye konuştu.
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Düğünde sızan gazdan 85 kişi zehirlendi: Takı takarken kusup bayıldılar
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi. Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.


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