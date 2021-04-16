Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbulda dolu tramvaya binme kavgası Ne maske var ne de mesafe
İSTANBUL

İstanbul'da dolu tramvaya binme kavgası: Ne maske var ne de mesafe

Fatih Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda dolu tramvaya binme kavgası: Ne maske var ne de mesafe
İstanbul'da dolu tramvaya binme kavgası.

Olay, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. Yoğunluktan tramvay kapıları bir süre kapanmadı.

YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Yolcular arasında tramvaya binme sırası yüzünden tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve küfürler savurunca duraktaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı. Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da her sabah aynı manzara: Trafik, kalabalık, gelmeyen otobüsler ve kavga
FOTOĞRAF 9
Title
Cevizlibağ'da sabah işe giden İstanbullular toplu ulaşımda yoğunluk yaşadı.
Title
Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenler yine merdivenlerde kalabalık oluştururken tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Title
Toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü. Metrobüsten inen Raif Demir, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz kalabalık bu günlerde dedi. İsmet Karadeniz de, Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz diye konuştu. Onur Ali Usta ise, Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım diye konuştu.
Title
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyenler, dolu olduğu gerekçesiyle İETT otobüsüne alınmadı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar şoför ile tartıştı.
Title
Görüntülerde, şoföre tepki gösteren bir vatandaşın durakta bekleyen diğer yolculara 'Neden konuşmuyorsunuz?' dediği, bu sırada başka bir vatandaşın da 'o zaman sefer sayılarını çoğaltsınlar' dediği duyuluyor. Öte yandan 78C Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe hattı ve Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan yoğunlukta amatör kameralara yansıdı.
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da her sabah aynı manzara: Trafik, kalabalık, gelmeyen otobüsler ve kavga
İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.


Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.