İstanbul'da dolu tramvaya binme kavgası: Ne maske var ne de mesafe

Toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü. Metrobüsten inen Raif Demir, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz kalabalık bu günlerde dedi. İsmet Karadeniz de, Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz diye konuştu. Onur Ali Usta ise, Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım diye konuştu.