İstanbul'da dolu tramvaya binme kavgası: Ne maske var ne de mesafe
Fatih Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. Yoğunluktan tramvay kapıları bir süre kapanmadı.
YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Yolcular arasında tramvaya binme sırası yüzünden tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve küfürler savurunca duraktaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı. Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.