İstanbul’da dolunay manzarası mest etti

HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir televizyon programında HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından söylem değiştirdi. Tekin, bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, 'CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?' sorusuna 'Vereceğim demedim. Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette.' cevabını verdi.