Gündem İstanbulda hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor! İstanbul hava durumu

İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonunda yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava durumu değerlendirme raporuna göre, İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Kentin cuma günü ise yağmurlu olması bekleniyor.

Meteorolojinin bir haftalık hava durumu tahmin haritası.

5 günlük İstanbul hava durumu

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