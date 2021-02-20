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İSTANBUL

İstanbul'da İETT otobüsü servis minibüsüyle çarpıştı: 7 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı.
İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı.

Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde meydana geldi.

Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı.

İddiaya göre 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapamaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı.

Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki Hastaneye kaldırdı. Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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