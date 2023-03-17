İstanbul'da ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi: 60 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemede şüphelilerin, icra müdürlüklerince yürütülen ihale süreçlerinde kalabalık biçimde hareket ettikleri, ihaleye girmek isteyenleri baskı, tehdit ve cebir yoluyla vazgeçirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

İhaleye girecek kişilerle önceden anlaşıp satışa sunulan taşınmazların fiyatlarını kendilerine göre ayarladıkları belirlenen zanlıların, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.