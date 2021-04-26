İstanbul’da ilginç olay: 'Olay yerini bozdu' diyerek çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı Kağıthane’de bir sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası sürücü, ambulansı beklemeden olay yerini bozarak yaralı adamı ön camı kırılan araçla hastaneye götürmek istedi. Bu şekilde araç kullanması yasak olan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 10:45 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 10:48 İHA