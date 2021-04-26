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Gündem İstanbulda ilginç olay Olay yerini bozdu diyerek çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul’da ilginç olay: 'Olay yerini bozdu' diyerek çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı

Kağıthane’de bir sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası sürücü, ambulansı beklemeden olay yerini bozarak yaralı adamı ön camı kırılan araçla hastaneye götürmek istedi. Bu şekilde araç kullanması yasak olan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da ilginç olay: Olay yerini bozdu diyerek çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı
Sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Cadde üzerinde BMW marka 34 HHG 48 plakalı otomobille seyir halinde olan Mert Kaan Aydın (19), yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı.

  • Çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üstüne düşen adam yaralanırken, cam ise kırıldı. Kazanın ardından panik yapan genç sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yaralı adamı camı kırık araca bindirerek hastaneye götürmek istedi.

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Ön camı kırık araçla yaralı götürürken yakalandı

Sürücüye ön camı kırık şekilde yola devam etmesinin yasak olduğunu belirten polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Camı kırık olan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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