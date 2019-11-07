Gündem İstanbulda kabus evi Damat apartmanı üzerine geçirince silah konuştu
İSTANBUL

İstanbul'da kabus evi: Damat apartmanı üzerine geçirince silah konuştu

Zeytinburnu'nda aile apartmanını üzerine geçiren damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı. Kavgada silahını çeken baba, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.

İstanbul Zeytinburnu’nda mülk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada cinnet geçiren baba önce eşini daha sonra da oğlunu ve damadını vurdu. Kaçmaya çalışan öfkeli baba, polis ekipleri tarafından silahla ayağından vurularak gözaltına alındı.

DHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.

Olay, saat 07:30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/T Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında oturan aile üyeleri arasında mülk yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine cinnet geçiren baba Mustafa Nursavaş silah ile eşi Fikriye Nursavaş’ı, oğlu Ayhan Nursavaş’ı ve damadı Rami Altan’ı yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, babayı olay yerinde yakaladı

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba Mustafa Nursavaş’ı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Baba Nursavaş tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar ise olay yerine gelen diğer ambulanslara konuldu. Yaralanan Anne Fikriye Nursavaş ve damat Rami Altan ise bir süre ambulans içerisine bekletildikten sonra hastaneye sevk edildi.

DHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.

Olayı gören Davut Şahin, “Cinnet geçiriyor herhalde, yaşlı bir adam. Oğlunu karnından, damadını bacağından vurdu. Daha sonra kapının önüne çıkarak polislere ateş etti. Alzheimer hastası, eli ayağı titriyordu. Herhalde daireyi falan damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.

İHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.

İHA
Zeytinburnu’nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı.
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