Gündem İstanbulda kar yağışı başladı İstanbul beyaza büründü
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı başladı: İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı

Kar yağışı gece yarısından sonra Taksim Meydanı’nda da etkili oldu. Turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul beyaza büründü
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İstanbul beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca'da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.


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