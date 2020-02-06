Gündem İstanbulda beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul hava durumu

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul’da kar yağışı başladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde yer yer kar şekline dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA İHA
kar yağışıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.
kar yağışıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu değerlendirmelerde şu bilgilere yer verildi:

  • "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir."

Rüzgarın, kentte kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.
İstanbulda kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Valiliğinden de kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
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