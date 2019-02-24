Gündem İstanbulda kar yağışı gün boyu devam edecek
İSTANBUL

İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul hava durumu 24 Şubat

İstanbul'da kar yağışı gün boyu devam edecek

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

AKOM ekiplerinin ulaşımın aksamaması için gayret gösterdiğini aktaran Yerlikaya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DHA
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.

Etkisini artırdı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte, öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla etkisini artırdı.

Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Silivri'nin ise Kadıköy, Kavaklı, Gazitepe, Sayalar, Danamandıra, Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayollarına bağlı kar küreme araçlarının ilçede tuzlama çalışmaları sürerken, bazı ara sokakların kapandığı görüldü.

İHA
İstanbul'da kar yağışı

Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Şişli ve Kağıthane'de maddi hasarlı birkaç kaza meydana geldi. Silivri D-100 karayolunda ise bazı araçlar kontrolden çıktı.

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Buzlanma riskine karşı İBB'ye bağlı karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama yaptı.

5 bin ton tuz kullanıldı

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinin bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği, sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden azalarak -1 ila 2 derecelere kadar gerilediği anımsatıldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının il geneline yayılarak, etkisini göstermeye başladığı belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 83 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla D-100, TEM Karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekli tuz takviyesinde bulunduğu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanıldığı aktarılan açıklamada, üstgeçitlerde ve otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB'nin tesislerinde 327 kişinin misafir edildiği aktarılan açıklamada, Beyaz Masa 153'e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçildiği vurgulandı.

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Açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

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