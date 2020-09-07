İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

OYNAT 00:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz zamanlarda da sosyal medya hesabı Twitter'dan DMD hastası Özyiğit ile bir araya gelip video paylaşmıştı. BiP'te paylaş

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DMD hastalığı nedir?

DMD çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Bu protein kasların bütünlüğünü sağlamakla görevlidir. Proteinin yokluğunda kaslar bütünlüğünü koruyamaz ve yıkım baş gösterir. Kaybedilen kasların yerini yağ dokusu almaya başlar.

Distrofin geni X kromozomu üzerinde bulunur, bunun sonucunda DMD kas hastalığı X genine bağlı olarak geçiş gösterir. Hastalığın erkeklerde daha sık gözlenmesinin nedeni erkek çocuklarda bir X krozomu bulunmasıdır, dolayısıyla bu gende bir hata olduğunda distofini sentezleyecek başka bir gen kopyası yoktur. Kız çocuklarında ise 2 tane X kromozomu bulunur. Babadan ya da anneden gelen X kromozomundaki distrofin hatalı olsa bile diğer kopyada sentezlenen protein, kasların işlevlerini yerine getirmesi için yeterlidir. Çok ender olarak (50 milyonda bir) kızlarda bulunan iki X kromozomunda da sorun varsa hastalık kızlarda gözükebilir.

OYNAT 00:42 Ece Üner: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık Show TV spikeri Ece Üner, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. 'Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık.' diyen Üner, Anayasa'nın 42. maddesini hatırlatarak, 'Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor.' dedi. BiP'te paylaş

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DMD kas hastalığı belirtileri nelerdir?

Aşağıda özetlenen belirtileri çocuğunuzda gözlemlediğiniz takdirde muhakkak bir hekime danışmanız gerekir:

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Günlük görevleri yerine getirirken çok çabuk yorulma,

Baldırlarda aşırı gelişmiş kas dokusu gibi gözlenen şişkinlik,

Sık sık düşme, merdiven, yokuş çıkarken zorlanma,

Yürüyüş sırasında göbeği ileri çıkarıp omuzları geri atma.

DMD bazı çocuklarda 3 yaşına kadar belirti göstermeyebilir. Bazı durumlarda ise daha doğumdan sonra büyümenin her aşamasında (geç yürüme gibi) gelişme gerilikleri gözlenebilir. Aileler genellikle çocukların baldırlarındaki şişlikleri fark edip uzman hekimlere başvururlar. Bu şişlikler kas gibi gözükse de gerçekte kasların içerisinde biriken yağ ve bağ dokularıdır. Bu nedenle psödohipertrofi (yalancı kas gelişmesi) olarak adlandırılır. Bunun haricinde çocukların özellikle yerden kalkarken, merdiven çıkarken, yokuş tırmanırken zorlanmaları ailelerin dikkatini çekebilir. Sık sık düştükleri için aileler çocuklarını sakar olarak tanımlayabilir.

DMD hastalığında ilk olarak kalça ve omuz çevresindeki kaslar zayıflamaya başlar. Okul çağındaki çocuklar dengelerini sağlamak için karınlarını ileri itip omuzlarını geri çekerek yürüyebilir. Aşil tendonlarındaki elastikiyet eksiliği sonucunda parmak uçlarında yürürler.