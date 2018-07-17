Gündem İstanbulda narkotik uygulaması yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da narkotik uygulaması yapıldı

Kağıthane'de polis ekiplerince narkotik uygulaması yapıldı. Birçok ev, iş yeri ve şüpheli araçların arandığı uygulama kapsamında uyuşturucu satışı yapan iki kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kağıthane'de polis ekiplerince narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler yaptı. Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanların narkotik köpekleriyle kontrol edildiği uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Yapılan aramalarda iki silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin berber dükkanında uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

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