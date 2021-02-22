Gündem İstanbulda polisi şaşkına çeviren manzara Manav görünümlü kıraathaneye baskın
İSTANBUL

İstanbul'da polisi şaşkına çeviren manzara: Manav görünümlü kıraathaneye baskın

İstanbul'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine manav görünümlü bir kıraathaneye baskın düzenledi. İçeride kağıt oyunu oynayan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Baskın düzenlenen kırahathane
Baskın düzenlenen kırahathane

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı.

İHA

İçişleri duyurdu: Kısıtlamaya uymayan 31 bin kişiye ceza yağdı
GÜNDEM
İçişleri duyurdu: Kısıtlamaya uymayan 31 bin kişiye ceza yağdı

İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Manav görünümlü kıraathaneye baskın

Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.

İHA

Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan Halil K.’nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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