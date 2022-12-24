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İSTANBUL

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: Altı şüpheli yakalandı

İstanbul'da, Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce sahte ilaç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Sahte ilaçlar arasında kanser ilaçlarının da bulunduğu belirlendi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda sahte kanser ilacı operasyonu: Altı şüpheli yakalandı
Foto/Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde tespit ettikleri 5 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 4 bin 384 sahte kanser, diyabet, mide ve botoks ilacı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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