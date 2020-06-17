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İSTANBUL

İstanbul’da şaşırtan görüntü: Otoban kenarında karaca görüntülendi

İstanbul’da şaşırtan görüntü: Otoban kenarında karaca görüntülendi

İstanbul ormanlarında yaşadığı bilinen karaca, Arnavutköy’de otoban kenarına kadar indi. Seyir halindeki sürücüler tarafından görülen karaca görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Cep telefonu ile görüntülenen karaca.
Cep telefonu ile görüntülenen karaca.

Başta Belgrad Ormanı olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda yaşadığı bilinen karaca, Arnavutköy ilçesinde otoban kenarında ortaya çıktı. Kuzey yolu otobanında ilerleyen bazı sürücüler, Tayakadın köyünün bulunduğu bölgede seyir halindeyken otoban kenarına kadar yaklaşan karacayı fark etti. Bu sırada Faruk Yıldız isimli vatandaş, kısa süreli şaşkınlığın ardından cep telefonuyla karacayı görüntüledi.

İHA
Faruk Yıldız

"42 yaşındayım ilk defa bu kadar yakından görmek nasip oldu"

Otoban kenarında gördüğü karacayı telefonla görüntüleyen Faruk Yıldız, "Arkadaşımla birlikte eve gitmek için yola çıkmıştık. Gişeleri geçtikten sonra yaklaşık 300 metre sonra ormanlık alanda gözüme bir şey ilişti. Merak ettik aracı durdurup sağa çektik. Dikkatli baktığımda nesli tükenmekte olan bir karaca türü olduğunu gördüm ve o an cep telefonumla görüntülemek istedim. Sonra da kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. İlk defa karşılaştım. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da şunu iletmek istiyorum; bunun av yasağı da var ama burada bazı insanlar avlanma gibi düşünceler içerisine girebiliyor. Bu türün azalmasını engellemek için bakanlığımızın sahip çıkmasını istiyorum. Ben 42 yaşındayım ilk defa bu kadar yakından görmek nasip oldu. Normalde kolay kolay kendilerini bu kadar yakından göremezsiniz. Yol kenarına kadar gelmişti aramızda fazla mesafe yoktu” dedi.

Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
FOTOĞRAF 6
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Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'ne iki karaca indi.
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Karacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Mahalledeki evlerin önüne inen karacalar, burada otlarken, fotoğrafçı Ergün Güven tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Karacalar daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
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Rize'de mahalleye inen karacalar görüntülendi
Rize'nin Hemşin ilçesinde, mahalleye inen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.


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