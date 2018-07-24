İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 günlük İstanbul hava durumu

Yağmur trafiği olumsuz etkiliyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış mesainin ilk anlarında da devam ederken, yağmur nedeniyle sabah trafiği olumsuz etkilendi.

Yetkililerin dün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağmur, araçları ile mesaiye gidenleri olumsuz etkiledi. Birçok vatandaş yola tedbirli çıkarken, E-5'te uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmur zaman zaman etkisini artırarak sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 56’lılara varan araç trafiği olduğu görüldü.