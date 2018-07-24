İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor! 5 günlük İstanbul hava durumu
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış mesainin ilk anlarında da devam ederken, yağmur nedeniyle sabah trafiği olumsuz etkilendi. Öte yandan Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.