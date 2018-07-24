Gündem İstanbulda şiddetli yağış etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış mesainin ilk anlarında da devam ederken, yağmur nedeniyle sabah trafiği olumsuz etkilendi. Öte yandan Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 günlük İstanbul hava durumu

Yağmur trafiği olumsuz etkiliyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış mesainin ilk anlarında da devam ederken, yağmur nedeniyle sabah trafiği olumsuz etkilendi.

Yetkililerin dün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağmur, araçları ile mesaiye gidenleri olumsuz etkiledi. Birçok vatandaş yola tedbirli çıkarken, E-5'te uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmur zaman zaman etkisini artırarak sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 56’lılara varan araç trafiği olduğu görüldü.

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürürken, yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşandığı bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.
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Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.
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Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da yağmur devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.
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İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
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Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.
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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

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