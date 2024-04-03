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İstanbul'da sokak köpekleri yine dehşet saçtı: Minik Çağrı'ya 30 dikiş atıldı

Kartal'da 'da ailesiyle misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Yiğit Demir çevredekilerin müdahalesiyle son anda kurtulurken, Çağrı ise kalça ve bacaklarından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Çağrı Demir'e 30 dikiş atıldı. Baba Recep Demir, "Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. İkisi kaçıyor diğerini yakalıyorlar. Üç köpek birden saldırıyor ikiz çocuklarıma. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor diğerine saldırıyorlar. Hırpalamışlar çocuğu ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. " dedi.

13:17 - 3/04/2024 Çarşamba
DHA
İstanbul'da sokak köpeği dehşeti
İstanbul'da sokak köpeği dehşeti

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze'den ailesiyle yakınlarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, oyun oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İkiz kardeşlere saldıran 3 köpek, Çağrı Demir'i kalça ve bacaklarından yaraladı. Sokak köpeleri Yiğit Demir'e saldırmak üzereyken çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Kalça ve bacaklarından yaralanan Çağrı Demir, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğa 30 dikiş atılarak gözetim altına alındı.



"Üç köpek birden saldırıyor"


İkiz kardeşlerin babası Recep Demir, "Kardeşime misafirliğe gelmiştik. Çocuklar oyun oynamak için dışarı çıkıyor. Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. İkisi kaçıyor diğerini yakalıyorlar. Üç köpek birden saldırıyor ikiz çocuklarıma. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor diğerine saldırıyorlar. Hırpalamışlar çocuğu ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. Kartal belediyesine söylemişler ama belediye hiç oralı olmamış" dedi.



"Belediyeye şikayet ettik ilgilenmediler"


Çocukların halası Şerife Pektaş ise, "Kardeşim bana misafirliğe geldi. Çocuklar bahçede oyun oynarken o anda köpekler saldırıyor. Köpekler çocukların ikisine de saldırmış. Komşular bağırınca birini bırakmış köpekler, diğer çocuğu altına alıp yuvarlamış. Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler. Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. Belediyeye şikayet ettiğimiz zaman dedikleri şu. "Biz park alanı yapıyoruz. Orada oynasınlar." Peki benim misafirim geldiği zaman kapımın önünde oynamayacak mı? İlla ki birisinin hayatının tehlikeye mi girmesi gerekiyor? Bu çocuğun başına daha büyük birşey gelseydi, ya orada boğsaydı 3 tane köpek. Biz 7 ya da 8 aydır şikayet ediyoruz ama maalesef ilgilenmiyorlar. Ancak birini ısıracak ondan sonra gelip alacaklar. Çocuk cerrahi müdahale görecek. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" şeklinde konuştu.


"Çocuklar okula gidemiyor"


Mahalle sakini Seval Beydilli, "Bizim burada çok büyük sıkıntımız var. Burada 5-6 tane saldırgan köpek var, her gördüğü insana saldırıyor. İnsanlar işe gitmek için sokaktan geçerken saldırmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar okula gidemiyorlar. 2 gün önce bir çocuğa saldırdılar. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yatıyor çocuk, ameliyat olacak. Biz Kartal Belediyesi'ne şikayetimizi yaptık; ama bize, 'Biz hayvanları götürürüz. Etiketlerinin, küpelerinin olup olmadığına bakarız, geri salarız' dediler. Buralarda dolanıyorlar. Market var orada duruyorlar, markete de gidemiyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.


"Elimize sopa taş alıyoruz"


Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise, "Burada saldırgan köpekler var. Köpekleri besleyen kişiler var. Sabahları işe gitmek gerçekten çok sıkıntı. Ellerimize sopa, taş alıyoruz. Yeğenim işe gitmek için her sabah taksi çağırıyor. Çocuklar sokakta oynayamıyor. Önceki gün çocuğa saldırdı. Çocuk hastanelik oldu. Ameliyat yaptılar, durumu kötü. Kartal Belediyesi'ne durumu bildirdik; dilekçe verdik. Muhtarlığımıza dilekçe verdik. Kartal Belediyesi'nin bize söylediği, 'Büyükşehir bize barınak tahsis etmiyor, o yüzden köpekleri toplayamam. Bize küpesi var mı' diye soruyor. Küpesi var ama köpekler saldırıyor. Küpesi olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Sonuçta benim canım yanacak, durum bu şikayetçiyiz, yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.





#Kartal
#sokak köpeği
#İstanbul
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