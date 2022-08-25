Gündem İstanbulda sokaklar yine göle dönerken İmamoğludan açıklama geldi Çok hazır bir ekibimizin olduğunu gururla söyleyebilirim
İSTANBUL

İstanbul'da sokaklar yine göle dönerken İmamoğlu'dan açıklama geldi: Çok hazır bir ekibimizin olduğunu gururla söyleyebilirim

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, bazı noktalarda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esenyurt'ta sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti. Geçtiğimiz hafta meydana gelen su baskınlarında yeterli önlem alınmadığı için tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, "İBB olarak çok hazır bir ekibimizin olduğunu bütün hemşehrilerimize gururla açıklayabilirim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sokaklar yine göle dönerken İmamoğludan açıklama geldi: Çok hazır bir ekibimizin olduğunu gururla söyleyebilirim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen şiddetli yağış başladı. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini etkisini artıran yağışlar, bazı bölgelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ESENYURT'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Esenyurt'ta bazı ev ve işyerlerini su basarken İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Metrobüs yolunda ise yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

İMAMOĞLU: İBB OLARAK ÇOK HAZIRIZ

Geçtiğimiz hafta meydana gelen su baskınlarında yeterli önlem alınmadığı için tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir Esenyurt, aslında geçen Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz. İBB olarak çok hazır bir ekibimizin olduğunu bütün hemşehrilerimize gururla açıklayabilirim"

Esenyurt'ta bodrum katlar su altında
OYNAT 00:19
Esenyurt'ta bodrum katlar su altında
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta sokaklar göle döndü, bodrum kattaki evleri su bastı.

Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
OYNAT 00:43
Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstabul'un pek çok noktasında şiddetli yağışlar başladı. Metrobüs yolunda yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrobüsün geçmesiyle birlikte sular altında kalan bir aracın sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Esenyurt'ta dere taştı ev ve iş yerlerini su bastı
OYNAT 00:28
Esenyurt'ta dere taştı ev ve iş yerlerini su bastı
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta sokaklar göle döndü, bodrum kattaki evleri su bastı.


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Camiye kumdan set

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​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
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