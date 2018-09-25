Gündem İstanbulda 30 saatlik su kesintisi
İSTANBUL

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ İstanbul'da suların ne zaman geleceğini açıkladı

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 8 ilçede bazı bölgelere 25-27 Eylül'de 30 saat süreyle su verilemeyecek. Yarın başlayacak su kesintisi perşembe günü sona erecek. Haberimizde İSKİ'nin açıkladığı İstanbul'da su kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleleri bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da 8 ilçede bazı bölgelere 25-27 Eylül'de 30 saat süreyle su verilemeyecek.

  • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 25 Eylül Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında, bazı bölgeler 30 saat süreyle su alamayacak.
  • Su kesintisi uygulanacak ilçeler şöyle:
  • "Esenyurt'ta; Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi mahalleleri.
  • Avcılar'da; Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale mahalleleri.
  • Başakşehir'de; Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir mahalleleri.
  • Arnavutköy ilçesinin tamamı.
  • Çatalca'da; Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.
  • Büyükçekmece'de; Karaağaç Mahallesi. Küçükçekmece'de; Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova mahalleleri.
  • Sultangazi'de; Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler mahalleleri.
  • Eyüpsultan'da; Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı mahalleleri."

  • Öte yandan BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ''Yeni Havalimanı Elektrik İletim Hatlarının Yapımı İşi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden; 25 Eylül 2018 Salı günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak.
  • Belirtilen tarihler arasında su alamayacak ilçeler şöyle:
  • "Gaziosmanpaşa'da; Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve Kazım Karabekir mahalleleri.
  • Sultangazi'de; Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl ve 75. Yıl mahalleleri.
  • Eyüpsultan'da; Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar mahalleleri.
  • Bayrampaşa'da; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri."
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.