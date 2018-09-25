İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 8 ilçede bazı bölgelere 25-27 Eylül'de 30 saat süreyle su verilemeyecek.
- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 25 Eylül Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında, bazı bölgeler 30 saat süreyle su alamayacak.
- Su kesintisi uygulanacak ilçeler şöyle:
- "Esenyurt'ta; Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi mahalleleri.
- Avcılar'da; Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale mahalleleri.
- Başakşehir'de; Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir mahalleleri.
- Arnavutköy ilçesinin tamamı.
- Çatalca'da; Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.
- Büyükçekmece'de; Karaağaç Mahallesi. Küçükçekmece'de; Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova mahalleleri.
- Sultangazi'de; Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler mahalleleri.
- Eyüpsultan'da; Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı mahalleleri."
- Öte yandan BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ''Yeni Havalimanı Elektrik İletim Hatlarının Yapımı İşi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden; 25 Eylül 2018 Salı günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak.
- Belirtilen tarihler arasında su alamayacak ilçeler şöyle:
- "Gaziosmanpaşa'da; Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve Kazım Karabekir mahalleleri.
- Sultangazi'de; Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl ve 75. Yıl mahalleleri.
- Eyüpsultan'da; Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar mahalleleri.
- Bayrampaşa'da; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri."