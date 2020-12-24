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İSTANBUL

İstanbul'da su tasarrufu için yeni önlem: Pilot bölge Beşiktaş

Son dönemlerde yurt genelinde yaşanan kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Pek çok kentte farklı şekillerde önlemler alınmaya başladı. Son olarak İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçirilecek. İSKİ İstanbullulara "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'ndan dağıtacak. Aparat su tasarrufunun yanı sıra faturaların da düşmesini sağlayacak. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Beşiktaş ile başlayacak.

Haber Merkezi Diğer
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Arşiv.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su yüzde 21 seviyelerine kadar düştü. Bunun son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu ve 15 milyon nüfuslu kentin yaklaşık 3 aylık suyu kaldığı belirtiliyor. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'nın dağıtımına başlayacak. Konuyla ilgili konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

Faturalar da düşecek

NTV'nin haberine göre; Tasarruf için ikili bir aparat (perletör) hazırladıklarını söyleyen Mermutlu, "Biz bunu bazı pilot bölgelerde, yüksek tüketimi olan evlere hediye edeceğiz. Bunu musluklarına taktıkları zaman su tüketimlerinin yarı yarıya düştüğünü görecekler" dedi.

Korona su tüketimini artırdı
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Korona su tüketimini artırdı

"Su miktarını yarıya düşürüyor"

Mermutlu, dağıtım için pilot bölge olarak Beşiktaş'ı seçtiklerini dile getirdi. Hedeflerinin uygulamayı yaygınlaştırmak olduğunu belirten Mermutlu, "Aylık kullanımı 15 metreküpün üstünde olan konutlardan başlayacağız" diye konuştu. İSKİ Genel Müdürü, aparata ilişkin şu bilgileri verdi: "Elinizi yıkarken kullanmadığımız zamandaki su miktarını yarıya düşürüyor. Bu aparattan önemli sonuç alacağımızı düşünüyorum. İstanbul genelinde konut konut tüketim miktarını biliyoruz. Yüksek tüketim yapan evlere bu aparatı taktığımızda önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Hem de konutların faturaları düşecek."

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Kuraklık alarmı: Baraj ve göllerde su kalmadı
FOTOĞRAF 16
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Kastamonu’nun içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan Karaçomak Barajı’nda, şu sıralarda su sıkıntısı ile mücadele ediliyor. Yıllık 23 milyon metreküp suya ihtiyacı olan Karaçomak Barajı’nda su seviyesinin yüzde 20’ye inmesi sonrasında Kastamonu’da önümüzdeki günlerde içme suyu sıkıntısı çekmesi bekleniyor.
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Beslendiği çayın tamamen kuruduğu 47 yıllık Karaçomak Barajında, tarihin en düşük su seviyesinin yaşandığı görüldü. Kastamonu’da hem içme suyu, hem de sulama suyu temini ve taşkın koruma amaçlı olarak projelendirilip 1973 yılında hizmete sunulan, su kotunda 23 milyon metreküp göl hacmi, 1.54 kilometrekare de göl alanı olan Karaçomak Barajı’nda doluluk oranının şuan yüzde 20 seviyesine düştü. Su seviyesinin düşüklüğü yüzünden barajın üst tarafında en az beş futbol sahası büyüklüğünde bir alan açığa çıkarken, kış mevsiminde yeterli kar yağışının olmaması, barajın eski doluluk seviyesine ulaşmasına yönelik umutları aynı zamanda tüketmiş olacak.
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Yaşanan kuraklık sonrasında Karaçomak Barajında 7 milyon metreküp su miktarı bulunurken, doluluk oranının ise yüzde 20 olduğu belirtildi. Ayrıca barajda bulunan su miktarının şuan itibariyle 2.5 milyon metreküpün kullanılamadığı ve içme suyu olarak 4.5 milyon metreküp suyun kullanılabildiği öğrenildi. Normal su kotunda göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği 889.50 metre iken, şu anda göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği ise 877.25 metreye kadar düştü. Buna göre, barajın su seviyesinin 12 metre 25 santimetre düştüğü belirlendi. 2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren barajının kuraklık ile açığa çıkan alanlarında ise çevre köylerde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını otlatmaya başladı. Karaçomak Barajı, en çok kış mevsiminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, barajın her geçen gün giderek su seviyesinin düşmesi vatandaşları endişelendiriyor.
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2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Karaçomak Barajından ayrıca yılda 9 milyon metreküp içme suyu sağlanıyor. Günlük 25 bin ton içme suyu sağlanan barajdan Kastamonu Belediyesi Su Arıtma Tesisine aylık 750 bin ton içme suyu veriliyor. Baraja gelen su kaynaklarının tamamen kuruduğu Karaçomak Barajında, içme suyu olarak kullanılan 4.5 milyon metreküp içme suyu ise Kastamonu’ya 5 ay kadar temin edilebilecek.
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Son yılların en az yağışlı mevsimini yaşayan Kastamonu’da bütün umutlar ise kış ayında yağacak kara bağlandı. Kış ayında havaların yağışlı geçmesi için dua eden Kastamonu’nun önümüzdeki aylarda içme suyu sıkıntısı çekmemesi için vatandaşların da suyu idareli kullanmaları istendi. Bütün umutlarını kış ayında yağacak kara bağlayan Kastamonulular, Karaçomak Barajının biran önce dolup yeterli seviyeye ulaşmasını merakla bekliyor. Karaçomak Barajının suyu, giderek nüfusunun artmasından dolayı şehre yetersiz geliyor. Bu yüzden vatandaşlar, hayati önem taşıyan Kırık Barajının biran önce tamamlanarak bitirilmesini istedi.
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Barajın 1994 ve 2013 yıllarından sonra hiç bu kadar düşük seviyede su olmadığını söyleyen doğa fotoğrafçılığı ve amatör balıkçılık yapan balıkçı Cebrail Keleş, “Yıllardır hem kendim hem ailem hem de arkadaşlarımla Karaçomak Barajında her zaman balık tutmaya, piknik ve gezi yapmaya geliriz. Buralarda çok güzel vakit geçiririz tüm Kastamonulular gibi. Fakat şu anda uzun zamandır yeteri kadar yağış olmaması ve su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle Barajın havzasının büyük bir kısmı kurudu. Üzerinde durduğumuz alanda biz zamanında çok balık tuttuk. Şu anda tamamen kurumuş ve çamur halinde. Bu küresel ısınmanın bir etkisi mi yoksa zaman zaman meydana gelen yağışların aksamasıyla mı bilemiyoruz fakat bulunduğumuz durum şu an oldukça can sıkıntısı. Tüm ülkemiz gibi Kastamonu olarak bizde kurak bir mevsim geçiriyoruz. Kastamonu’nun ormanlık bir alan olması nedeniyle yağışın fazla olması gerekirken yağışlar şu anda çok az, bulunduğumuz alan bir baraj havzası, bu havzaya bile dereden çok az su geliyor. Gördüğümüz üzere tamamen kurumuş durumda” dedi.
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Su seviyesi düşüşünün barajı kurak araziye çevirdiğini ifade eden Burak Yumukoğlu ise, “Üzerinde boş alanda gezdiğimiz yer bir zamanlar suydu. Fakat şu an kurak bir araziye dönüşmüş. Üzerinde rahatlıkla yürüyebiliyoruz ayaklarımız batmadan. Gerek buradaki çevre köylerin sulanması gerekse buraya gelen ziyaretçilere görsel olarak bir nezih alan sunması açısından gerçekten Karaçomak Barajı önemli bir yer olarak Kastamonuluların ilgisini çekiyor. Fakat şu anda geldiğimiz noktada barajın bir kısmında çok az su kalmış, her yer çatlamış, kurumuş. Bu da bize gösteriyor ki aslında yapımı devam eden Kırık Barajının önemini bir kez daha gösterdi. Kırık Barajının bitmesini ve Kastamonu’ya ne tür yararı olacağını, ne tür faydalar sağlayacağını hem kendi hem de çevre baraj ve göletlere katkı sağlayacağını bizlere gösterdi. Sadece Karaçomak Barajı değil Devrekani’de Kınık Barajı ile Beyler Barajının yanı sıra Daday’da Taşçılar Göleti ile Bezirgan Barajında da aynı şekilde su seviyesi 3’te 1 seviyesine kadar inmiş durumda. Şu anda göletlerimiz hem görsel olarak hem de işlevsel olarak kullanılamayacak duruma geldi” diye konuştu.
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Kuraklık alarmı: Baraj ve göllerde su kalmadı
Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Kastamonu'da, şehre içme suyu ve sulama suyu sağlayan Karaçomak Barajında su seviyesi yüzde 20'ye indi. İlde bulunan Kınık, Beyler, Bezirgan, Germeçtepe Barajları ile Taşçılar Göletinde de su seviyesi büyük oranda düştü.
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