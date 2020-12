İstanbul'da su tasarrufu için yeni önlem: Pilot bölge Beşiktaş

Barajın 1994 ve 2013 yıllarından sonra hiç bu kadar düşük seviyede su olmadığını söyleyen doğa fotoğrafçılığı ve amatör balıkçılık yapan balıkçı Cebrail Keleş, “Yıllardır hem kendim hem ailem hem de arkadaşlarımla Karaçomak Barajında her zaman balık tutmaya, piknik ve gezi yapmaya geliriz. Buralarda çok güzel vakit geçiririz tüm Kastamonulular gibi. Fakat şu anda uzun zamandır yeteri kadar yağış olmaması ve su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle Barajın havzasının büyük bir kısmı kurudu. Üzerinde durduğumuz alanda biz zamanında çok balık tuttuk. Şu anda tamamen kurumuş ve çamur halinde. Bu küresel ısınmanın bir etkisi mi yoksa zaman zaman meydana gelen yağışların aksamasıyla mı bilemiyoruz fakat bulunduğumuz durum şu an oldukça can sıkıntısı. Tüm ülkemiz gibi Kastamonu olarak bizde kurak bir mevsim geçiriyoruz. Kastamonu’nun ormanlık bir alan olması nedeniyle yağışın fazla olması gerekirken yağışlar şu anda çok az, bulunduğumuz alan bir baraj havzası, bu havzaya bile dereden çok az su geliyor. Gördüğümüz üzere tamamen kurumuş durumda” dedi.