İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

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Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek: Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “milletin istediği bir anayasa yapmak istiyoruz” çağrısına destek var. İş dünyası, siyasetçiler, kanaat önderleri ve aydınlar, bugüne kadar 19 kez revize edilen anayasanın değişmesinin Türkiye’yi daha da ileriye götüreceğini ifade ediyor.