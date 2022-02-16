İstanbul'da torbacı operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan adreslerden biri de Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

FOTOĞRAF 9 Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcal'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet küçük çaplı EYP ile kar maskesi bulundu. Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adana’da polisi alarma geçiren araç: Altında üç adet patlayıcı bulundu Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu. Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı. BiP'te paylaş

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