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İSTANBUL

İstanbul'da torbacı operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda torbacı operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan adreslerden biri de Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Adana’da polisi alarma geçiren araç: Altında üç adet patlayıcı bulundu
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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi.
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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcal'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı.
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İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet küçük çaplı EYP ile kar maskesi bulundu.
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Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Adana’da polisi alarma geçiren araç: Altında üç adet patlayıcı bulundu
Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu. Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı.

Peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için nehre atladı: Ekipler suda kaybolan kişiyi arıyor
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Olay, akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre, S.Ş. peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri’ne atlayarak karşıya geçmek istedi.
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Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu.
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Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye gelen ve botla suya inen AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece karanlığından herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarına sabah saatlerinde devam edecek.
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S.Ş.’nin peşindeki kişilerden kaçtığı esnada suya atladığı da iddia edildi.
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O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı.
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O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı.
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O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı.
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Peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için nehre atladı: Ekipler suda kaybolan kişiyi arıyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı iddia edilen adam, Sakarya Nehri'ne atlayarak gözden kayboldu. Şahsın suya atlayarak yüzmeye çalıştığı anlar kameraya yansırken, bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşı bulmak için çalışma başlattı.


Otomobil piyasalarını alt üst edecek

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