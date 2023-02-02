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İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı olduğunu duyurdu

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını aktardı.

12:12 . 2/02/2023 Perşembe
DHA
İstanbul'da 5 konsolosluk bugün de kapalı.

İstanbul'da 5 konsolosluk bugün de kapalı.

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu.

Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü. Kapıda asılı kağıtta şu ifadelere yer verildi:

  • "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz"

Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, şu sözlere yer verildi:

  • "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır."

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

  • "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir."

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.


#Almanya İstanbul Başkonsolosluğu
#Belçika Başkonsolosluğu
#İngiltere Başkonsolosluğu
#Fransa Başkonsolosluğu
#Hollanda Başkonsolosluğu
26 dakika önce
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İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı olduğunu duyurdu
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