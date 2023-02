İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı olduğunu duyurdu

"İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir."