İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı olduğunu duyurdu

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İstanbul'da 5 konsolosluk bugün de kapalı.
Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu.
Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü. Kapıda asılı kağıtta şu ifadelere yer verildi:
Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, şu sözlere yer verildi:
Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:
Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.