Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbulluları zehirliyor Her gün farklı renk akıyor
İSTANBUL

İstanbulluları zehirliyor: Her gün farklı renk akıyor

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere zehir saçıyor. Daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde su akan dere, kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renge bürünüyor. Şimdi de gri ve turuncu renge dönüşen akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem insan sağlığı tehdit altında. Bölge sakinler ise duruma bir an çözüm bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi AA
İstanbulluları zehirliyor: Her gün farklı renk akıyor
Vatandaşlar Haramidere'nin bir an önce ıslah edilmesini istiyor.

Esenyurt’ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

İBB'den çevre katliamı: Silivri Katı Atık Merkezi'nden zehir akıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Silivri’de 227 hektarlık bir alana kurulan ve günde yaklaşık 500 ton çöp bertaraf etme kapasitesine sahip Seymen Katı Atık Tesisleri’nde Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Title
Bölgede çiftçilik yapan vatandaşların ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, Kula deresinden su numuneleri aldı. 21 Ocak 2021 tarihinde ilk kontrolünü gerçekleştirerek bölgeden alınan su numunelerini analiz etti. Analiz sonuçlarında dere yatağına akıtılan suyun standartların üzerinde olduğu ve çevreye zararlı olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB hakkında idari işlem başlattı.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED izleme ve Çevre denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Silivri’de bulunan ve Kula deresine bağlanan dere yatağında su kirliliğine ilişkin yapılan ihbarlar üzerine il müdürlüğümüzle birlikte bölgede denetimler yaptık. İlk denetimimizi 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdik ve İBB’nin iştiraki olan ve İSTAÇ tarafından işletilen Seymen Katı atık depolama tesisinden kaynaklanan çöp sızıntı sularının dere yatağına verildiğini tespit ettik.
Title
Gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Bugün yaptığımız kontrol denetiminde de akışın devam ettiğini tespit ettik ve bir kez daha gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Analiz sonuçlarına göre belirtilen standartların üzerinde atık su deşarj edildiği tespit edildiğinden Çevre kanununda belirtilen idari işlemleri uygulayacağız” dedi.
Title
Title
Title
Title
İBB'den çevre katliamı: Silivri Katı Atık Merkezi'nden zehir akıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'nin Seymen Katı Atık Tesisi'nden Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı bakanlık tarafından tespit edildi. Bakanlık yetkilileri İBB hakkında idari işlem başlattı.


Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Esenyurt'ta dere mavi akıyor
FOTOĞRAF 21
Title
Esenyurt'ta Haramidere'nin Yeşilkent Mahallesi'nde kalan bölümü maviye büründü. Kanaldan akan mavi renkteki su, derenin kısa sürede rengini değiştirdi.
Title
Dere bir süre mavi aktı. Yayılan koku nedeniyle de rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.
Title
Çevredeki fabrikaları suçlayan Hülya Karaman, Dere her zaman böyle akıyor. Neden böyle aktığını bilmiyorum. Ama herkes fabrika atıklarından dolayı böyle aktığını söylüyor...
Title
Yetkililere buranın videosunu çekip atmama rağmen kimse ilgilenmedi. İki hafta önce buranın kokusundan evlerde oturamıyorduk dedi.
Title
Derenin mavi aktığını kokudan fark ettiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, Yoldan geçerken derenin mavi aktığını fark ettim. Burası meydana yakın bir yer. Bu akan mavi su kimyasal mı yoksa zehirli atık mı bilmiyoruz...
Title
Yan tarafımız oyun parkı, çocuklar oyun oynuyor. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor diye konuştu.
Title
ARNAVUTKÖY'DE DERE KIRMIZI AKMIŞTI <br> <br> Öte yandan Arnavutköy'de de dere kırmızı akmıştı. Aynı derenin daha önce yeşil akarken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Dereye rögara boşaltılan kimyasalın karıştığı ifade edilirken yetkililerin incelemesi sürüyor.
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Title
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Esenyurt'ta dere mavi akıyor
Arnavutköy'deki kırmızı akan derenin ardından Esenyurt'ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı.


Abone Ol Google News
Hırsız polisin ayağına geldi

Hırsız polisin ayağına geldi

​Para ve altın dolu poşetle polis ekibinin önüne düştü.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Bu geceye dikkat: Sıcaklıklar altı derece düşecek.
Çamlıca Tepesine dev Türk Bayrağı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor

​Thodex vurgununda yeni gelişme

​Başsavcılık Thodex'in kurucusu için harekete geçti

Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir.

​Askerin eli yerli tüfeklerle güçleniyor

Hastaneden ilginç kaçış

Hastaneden ilginç kaçış

Çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.