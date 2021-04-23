İstanbulluları zehirliyor: Her gün farklı renk akıyor

Esenyurt’ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Silivri’de 227 hektarlık bir alana kurulan ve günde yaklaşık 500 ton çöp bertaraf etme kapasitesine sahip Seymen Katı Atık Tesisleri’nde Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede çiftçilik yapan vatandaşların ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, Kula deresinden su numuneleri aldı. 21 Ocak 2021 tarihinde ilk kontrolünü gerçekleştirerek bölgeden alınan su numunelerini analiz etti. Analiz sonuçlarında dere yatağına akıtılan suyun standartların üzerinde olduğu ve çevreye zararlı olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB hakkında idari işlem başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED izleme ve Çevre denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Silivri’de bulunan ve Kula deresine bağlanan dere yatağında su kirliliğine ilişkin yapılan ihbarlar üzerine il müdürlüğümüzle birlikte bölgede denetimler yaptık. İlk denetimimizi 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdik ve İBB’nin iştiraki olan ve İSTAÇ tarafından işletilen Seymen Katı atık depolama tesisinden kaynaklanan çöp sızıntı sularının dere yatağına verildiğini tespit ettik.
Gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Bugün yaptığımız kontrol denetiminde de akışın devam ettiğini tespit ettik ve bir kez daha gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Analiz sonuçlarına göre belirtilen standartların üzerinde atık su deşarj edildiği tespit edildiğinden Çevre kanununda belirtilen idari işlemleri uygulayacağız” dedi.
İBB'den çevre katliamı: Silivri Katı Atık Merkezi'nden zehir akıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'nin Seymen Katı Atık Tesisi'nden Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı bakanlık tarafından tespit edildi. Bakanlık yetkilileri İBB hakkında idari işlem başlattı.
Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.
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Esenyurt'ta Haramidere'nin Yeşilkent Mahallesi'nde kalan bölümü maviye büründü. Kanaldan akan mavi renkteki su, derenin kısa sürede rengini değiştirdi.
Dere bir süre mavi aktı. Yayılan koku nedeniyle de rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.
Çevredeki fabrikaları suçlayan Hülya Karaman, Dere her zaman böyle akıyor. Neden böyle aktığını bilmiyorum. Ama herkes fabrika atıklarından dolayı böyle aktığını söylüyor...
Yetkililere buranın videosunu çekip atmama rağmen kimse ilgilenmedi. İki hafta önce buranın kokusundan evlerde oturamıyorduk dedi.
Derenin mavi aktığını kokudan fark ettiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, Yoldan geçerken derenin mavi aktığını fark ettim. Burası meydana yakın bir yer. Bu akan mavi su kimyasal mı yoksa zehirli atık mı bilmiyoruz...
Yan tarafımız oyun parkı, çocuklar oyun oynuyor. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor diye konuştu.
ARNAVUTKÖY'DE DERE KIRMIZI AKMIŞTI <br> <br> Öte yandan Arnavutköy'de de dere kırmızı akmıştı. Aynı derenin daha önce yeşil akarken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Dereye rögara boşaltılan kimyasalın karıştığı ifade edilirken yetkililerin incelemesi sürüyor.
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
Esenyurt'ta dere mavi aktı, kırmızı dereden sonra mavi dere...
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Esenyurt'ta dere mavi akıyor
Arnavutköy'deki kırmızı akan derenin ardından Esenyurt'ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı.