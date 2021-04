İstanbulluları zehirliyor: Her gün farklı renk akıyor İstanbul Esenyurt'taki Haramidere zehir saçıyor. Daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde su akan dere, kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renge bürünüyor. Şimdi de gri ve turuncu renge dönüşen akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem insan sağlığı tehdit altında. Bölge sakinler ise duruma bir an çözüm bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 13:56 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 14:17 AA