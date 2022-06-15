Gündem İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor Bu yapılan görevin ihmalidir
İSTANBUL

İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: Bu yapılan görevin ihmalidir

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarındaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Neredeyse her gün, şehrin farklı noktasındaki bir durakta bakımsızlıktan arıza yaşanıyor. O duraklardan birisi de Taksim. Metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler arıza olmamasına rağmen çalıştırılmıyor. Yaşlılar, engelliler ve çocuklu aile bireyleri için eziyet haline gelen bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: Bu yapılan görevin ihmalidir
​ İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi İstanbullulara eziyet çektirmeye devam ediyor. Yürüyen merdiven ve asansörlerde ulaşımda sorunlar her geçen gün artarken bu duurm yaşlılar, engelliler ve bebekli aileler için tam bir eziyet haline geliyor.

'VATANDAŞA ÖZELLİKLE EZİYET Mİ YAPILIYOR?'

Bazı yürüyen merdivenlerin sadece aşağıya inen kısmının açılması, yukarıya çıkılan kısmının ise kapatılması 'Vatandaşa özellikle eziyet mi yapılıyor' sorusunu akıllara getiriyor.

'BU YAPILAN GÖREVİN İHMALİDİR'

Sabah'ın haberine göre, Metrelerce yükseklikteki mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise "Bu yapılan, görevin ihmalidir. İnsanlara bilerek eziyet çektiriyorlar. Engellisi var, yaşlısı var, çocuklu ailesi var. Bu insanlar bir eline çocuğunu, bir eline çocuk arabasını alarak merdivenleri kan ter içinde çıkmak zorunda kalıyor. Kapatılan merdivenlerde hiçbir uyarı yazısı yok. Tüm şikâyetlerimize rağmen kimsenin umurunda değil" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'daki toplu taşıma duraklarında asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı
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Ünalan metro, 21 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022
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Levent metro istasyonu Plazalar çıkışı, 1 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem) Yürüyen merdiveni kullanamayan vatandaşlar, hemen yanındaki merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Karadeniz durağı, 9 Şubat 2022 Fotoğraf: (İstanbul Gündem)
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Altunizade istasyonu, 14 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Üsküdar-Çekmeköy metrosu Üsküdar durağı, 3 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Hacıosman istasyonu, 14 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Osmanbey metrosu, 17 Şubat 2022
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Kirazlı-Başakşehir metro hattı Siteler durağı, 21 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum.
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İstanbul'daki toplu taşıma duraklarında asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı
İstanbul'da metro ve tramway hatlarındaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Neredeyse her gün, şehrin farklı noktasındaki bir durakta bakımsızlıktan arıza yaşanıyor. Bakıma alınan asansörlerde ise tadilat uzun sürüyor. Bitiş tarihi olarak beş ay sonrası gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda engelli bir vatandaş, “Ben artık çok yoruldum. 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum, bu kadar uzun süreli arıza görmedim" sözleriyle İBB'ye tepkisini dile getirmişti.


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