İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: Bu yapılan görevin ihmalidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi İstanbullulara eziyet çektirmeye devam ediyor. Yürüyen merdiven ve asansörlerde ulaşımda sorunlar her geçen gün artarken bu duurm yaşlılar, engelliler ve bebekli aileler için tam bir eziyet haline geliyor.

'VATANDAŞA ÖZELLİKLE EZİYET Mİ YAPILIYOR?'

Bazı yürüyen merdivenlerin sadece aşağıya inen kısmının açılması, yukarıya çıkılan kısmının ise kapatılması 'Vatandaşa özellikle eziyet mi yapılıyor' sorusunu akıllara getiriyor.

'BU YAPILAN GÖREVİN İHMALİDİR'

Sabah'ın haberine göre, Metrelerce yükseklikteki mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise "Bu yapılan, görevin ihmalidir. İnsanlara bilerek eziyet çektiriyorlar. Engellisi var, yaşlısı var, çocuklu ailesi var. Bu insanlar bir eline çocuğunu, bir eline çocuk arabasını alarak merdivenleri kan ter içinde çıkmak zorunda kalıyor. Kapatılan merdivenlerde hiçbir uyarı yazısı yok. Tüm şikâyetlerimize rağmen kimsenin umurunda değil" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

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