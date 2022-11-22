İstanbul’u sağanak yağış vurdu: Trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. Zaman zaman etkili olan yağmur sabah saat 07.30 sıralarında da etkisini artırmaya başladı.
Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağışla birlikte görüş mesafesi düşerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde araçlar güçlükle ilerledi. Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60’ları gösterdi.
FOTOĞRAF 17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adananın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Antalyanın doğusu ile İstanbulun kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesirin batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Kıyı Ege, Antalyanın doğusu ile İstanbulun kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kgm2) Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolunun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARIMGM tarafından Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi.
MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbulun kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesirin batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsaat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA 14°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 15°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 14°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGEÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisanın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-90 kmsaat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 8°C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 10°C, 17°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adananın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalyanın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 21°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelini sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.ANKARA 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA 8°C, 17°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıYOZGAT 7°C, 12°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.BOLU 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 13°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 16°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.AMASYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıARTVİN 11°C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON 18°C, 24°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ELAZIĞ 6°C, 14°CParçalı bulutluERZURUM 1°C, 12°CParçalı bulutluKARS -2°C, 12°CParçalı bulutluVAN 3°C, 13°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 5°C, 15°CParçalı bulutluGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı bulutluSİİRT 9°C, 17°CAz bulutluŞANLIURFA 11°C, 19°CAz bulutlu
Meteoroloji'den dört il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre bugün Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken 4 il için ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu..
FOTOĞRAF 8
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı.
Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
. Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Metrelerce yükselen dalgalar feribottaki yolcuları korkuttu
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
FOTOĞRAF 10
Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokakta araçlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı.
Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.
Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı.
Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı.
Mustafa Cin, Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin dedi.
Esenyurtta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
Esenyurtta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
Şiddetli yağış sonrası Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.