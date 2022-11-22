İstanbul’u sağanak yağış vurdu: Trafik durma noktasına geldi

AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adananın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalyanın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 21°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı