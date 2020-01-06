Gündem İstanbulun göbeğinde akıl almaz kaza Otobüsün lastiği fırlayarak yayaya çarptı
3. SAYFA

​​İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza: Otobüsü lastiği fırlayarak yayaya çarptı

İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza: Otobüsün lastiği fırlayarak yayaya çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adama çarparak yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı.
Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı.

İstanbul'daki olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

İHA
Beşiktaş sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı.

Olayın ardından vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı.

Trafik ekipleri ise akıl almaz kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Cemal Okçu ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin metrelerce aşağı yuvarlanan lastiği bulunduğu yerden otobüsün yanına götürdüğü anlar görüldü.

İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul'daki olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. ​
Title
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı.
Title
Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı.
Title
Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.
Title
Olayın ardından vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Title
Trafik ekipleri ise akıl almaz kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Cemal Okçu ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürüldü.
Title
Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin metrelerce aşağı yuvarlanan lastiği bulunduğu yerden otobüsün yanına götürdüğü anlar görüldü.
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adama çarparak yaraladı.


Libya ve Suriyeyi görüştüler

Libya ve Suriye'yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefon görüşmesi yaptı.
12 siteye güven damgası

12 siteye güven damgası

​e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor.
Gözler Körfezde olacak

Gözler
Körfez'de olacak

​İran'ın olası saldırısı bölgeyi alt üst edebilir.
Topkapı alt<br>geçidini su bastı

Topkapı alt
geçidini su bastı

​İstanbul'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.
Her bin TL'de<br>100 TL cepte kalacak

Her bin TL'de
100 TL cepte kalacak

Uzun zamandır beklenen indirim yeni yılda geldi.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.

Teslimat <br>tarihi belli oldu

Teslimat
tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı'ndan 'Akıncı TİHA' açıklaması.

Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

TOGG için ön ödeme süreci marka lansmanı sonrası başlayacak.
Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

6 yıllık çalışma ile kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54.9'a düştü.
Aşırı yağış uyarısı

Aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
PKK yüzlerce<br>DEAŞ'lı teröristi saldı

PKK yüzlerce
DEAŞ'lı teröristi saldı

Bölgedeki aşiretler DEAŞ'lılara kefil oldu.
495 TL'yi aştı!

495 TL'yi aştı!

​ABD-İran gerilimi altını da hareketlendirdi.
20 milyon kiracının<br>zam oranı belli oldu

20 milyon kiracının
zam oranı belli oldu

​Son açıklanan veriye göre o oranı geçemeyecek.
Cepte taksit<br>sayısı düşüyor

Cepte taksit
sayısı düşüyor

​Son olarak 6 aya kadar indirilmişti.
'Kırmızı' alarm

'Kırmızı' alarm

​Meteoroloji'den Mersin için peş peşe uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.