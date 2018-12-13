İstanbul’un ilk karı

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde dün başladı. Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde yağmur şeklinde devam eden yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı başta olmak şehrin yüksek noktalarında öğle saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar yağışı, yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk eden yağışın yerini yarından itibaren yeni ılık ve yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

PİSTLER VE UÇAKLAR KIŞA HAZIR

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pistler ve uçaklarda buzlanmaya karşı ''De-Icing'' işlemi yapıldı. Kar nedeniyle de Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinin tüm ekip ve araçlar ile hazır oldukları öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise yaptığı açıklamada kar yağışına karşı önlem aldıklarını belirtti.

2 İLDE EĞİTİME ARA

Ankara'da da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. Bitlis'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Sivas'ta da taşımalı eğitim yapan okullar dün öğleden sonra tatil edildi.