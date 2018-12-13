Gündem İstanbulunilk karı
İSTANBUL

İstanbul’un ilk karı

İstanbul‘un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Beylikdüzü ve çevresinde cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, İstanbul’un diğer bölgelerinde geçiş şeklinde görüldü. Kar yağışın yerini yarından itibaren ılık ve hafif yağmurlu havaya bırakması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışıyla metrobüs üst geçidi kısa sürede beyaza büründü.
Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışıyla metrobüs üst geçidi kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde dün başladı. Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde yağmur şeklinde devam eden yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı başta olmak şehrin yüksek noktalarında öğle saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar yağışı, yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk eden yağışın yerini yarından itibaren yeni ılık ve yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

PİSTLER VE UÇAKLAR KIŞA HAZIR

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pistler ve uçaklarda buzlanmaya karşı ''De-Icing'' işlemi yapıldı. Kar nedeniyle de Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinin tüm ekip ve araçlar ile hazır oldukları öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise yaptığı açıklamada kar yağışına karşı önlem aldıklarını belirtti.

2 İLDE EĞİTİME ARA

Ankara'da da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. Bitlis'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Sivas'ta da taşımalı eğitim yapan okullar dün öğleden sonra tatil edildi.

REKLAM
/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.