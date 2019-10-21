İstiklal Caddesi'nde hareketlilik: Çantamda bomba var patlatacağım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti istiklali ve istikbali için tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı etkinliğinde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.