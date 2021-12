​İstiklal Şairi’nin vefatının 85. yılı: Gençler Mehmet Akif’i andı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi. Ersoy’un Edirnekapı’daki kabri başında yapılan anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Aşr-ı Şerif okunmasıyla başladı.

Törende, okunmuş olan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından yapıldı. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

MÜZE OLAN EVİNDE DE ANILDI

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirerek, “Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar.” dedi. Mehmet Akif, hayatını kaybettiği ve şu an müzeye dönüştürülen Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı’ndaki dairesinde de anıldı. Burada Akif için Kur’an-ı Kerim okundu.

27 Aralık 1936’da hayatını kaybeden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sempozyum düzenlendi.

Burada konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İstiklal marşı, milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa’nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır. Ölümsüz mısraların sahibi Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de günümüzde de bu milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Şüphesiz bu marş milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir” dedi.



