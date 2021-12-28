Gündem İstiklal Şairinin vefatının 85 yılı Gençler Mehmet Akifi andı
İSTANBUL

İstiklal Şairi’nin vefatının 85. yılı: Gençler Mehmet Akif’i andı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, “Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar.” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstiklal Şairi’nin vefatının 85. yılı: Gençler Mehmet Akif’i andı
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi. Ersoy’un Edirnekapı’daki kabri başında yapılan anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Aşr-ı Şerif okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende, okunmuş olan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından yapıldı. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

MÜZE OLAN EVİNDE DE ANILDI

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirerek, “Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar.” dedi. Mehmet Akif, hayatını kaybettiği ve şu an müzeye dönüştürülen Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı’ndaki dairesinde de anıldı. Burada Akif için Kur’an-ı Kerim okundu.

Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

İstiklal Marşı ortak dilimiz

27 Aralık 1936’da hayatını kaybeden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sempozyum düzenlendi.

Burada konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İstiklal marşı, milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa’nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır. Ölümsüz mısraların sahibi Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de günümüzde de bu milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Şüphesiz bu marş milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir” dedi.

“Torununun Dilinden Mehmet Akif Ersoy”
HAYAT
“Torununun Dilinden Mehmet Akif Ersoy”

Mehmet Akif’in eğitim anlayışı
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Mehmet Akif’in eğitim anlayışı
Konyasporson dakikada kazandı

Konyaspor
son dakikada kazandı

​Konyaspor lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 7'ye indirdi.
Vaka sayısında korkutucu artış

Vaka sayısında korkutucu artış

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı.
Merkez Bankasından bankalara zorunlu karşılık teşviki

​BDDK, kur hareketlerini manipüle edenleri isim vererek açıkladı.

​Asiye'nin ailesine dava açtılar.

Bakanlık duyurdu: İstanbul zirvede yer alıyor.

​Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge.

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu
Spor

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor'un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 7 oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu personel alımıyla ilgili açıklamasında, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok
Gündem

Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı personellere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'özel teftişe' ilişkin konuştu. Muhalefet tarafından 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açılmış' gibi oluşturulan algıların yanlış olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.