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İSTANBUL

İstiklal'de feci ölüm: İki genç kız şoka girdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada tamirat yapan işçi, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin cansız bedeninin üstü örtülürken cesedi gören 2 genç kız ise şoka girdi.

Haber Merkezi IHA
İşçi Cihan Boz 8 katlı binadan aşağıya düşerek can verdi.
İşçi Cihan Boz 8 katlı binadan aşağıya düşerek can verdi.

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 8 katlı bir binanın çatı katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı.

Bir süre sonra Boz, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan aşağıya düştü.

İHA
Olayın yaşandığı 8 katlı bina.

Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Bunun üzerine polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İKİ GENÇ KIZ ŞOKA GİRDİ

Polis ve ambulans araçlarıyla etrafı kapatılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan cadde üzerinde yürüdüğü esnada cesedi gören 2 genç kız da gördükleri karşısında şoke oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çok sayıda ilde kar sürprizi
FOTOĞRAF 25
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Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.
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Tipiyle birlikte yağan kar Bayburt ve Erzincan’a kışı getirdi. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
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Tipiyle birlikte yağan kar Bayburt ve Erzincan’a kışı getirdi. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
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Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli ve zorlu geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor.
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Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı.
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Kısa sürede bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle dik yamaçlardan kopan kayalar kara yolunda trafiği zaman zaman aksatıyor.
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Köstere mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri yolu tamamen kaplarken, yolda temizlik yapan Karayolları ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar bir araç geçecek kadar alandaki taşları yoldan atarak temizlik yaptı.
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Yağışın ardından özellikle Trabzon’dan bölgeye çok sayıda vatandaş kar yağışını izlemek, kar topu ve horon oynamak için geldi.
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Zigana Tüneli’nin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları Bakımevi önündeki alanda toplanan vatandaşlar araçlarından açtıkları müziklerle horon oynadı, bol bol fotoğraf ve video çekti.
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Bazı sürücüler tünelden hızlı çıkınca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarken, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su hendeğine düştü. Geçitte bulunan bir kamyon tarafından düştüğü su hendekten çekilerek çıkarılan otomobil daha sonra Gümüşhane istikametine doğru yoluna devam etti.
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Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı.
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Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı.
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Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
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Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
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Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Çok sayıda ilde kar sürprizi
Bayburt ve Erzincan'da gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt'u beyaza bürürken, Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkili oldu. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli ve zorlu geçitlerden birisi olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda da kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise müzik eşliğinde kar topu ve horon oynadı.


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