İstiklal'de feci ölüm: İki genç kız şoka girdi

Zigana Tüneli’nin Trabzon tarafındaki girişinde işletmecilik yapan Adnan Aydın ise “Sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti. Zaten beklenen bir yağıştı. Güzel bir manzara oldu. Bu kar çok tehlikelidir. Sabun gibi kayar. Sezonun ilk ve son karları tehlikeli olur. Sürücülerin dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Yakın illerdeki aileleri güzel bir hafta sonu geçirmek için Zigana Dağı’na bekliyoruz” diye konuştu.