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ANKARA

İsveç ve Finlandiya ile kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplandı: Somut adım bekliyoruz

İsveç ve Finlandiya ile kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplandı. İlk görüşmede iki ülkenin atması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. Finlandiya ve İsveç verdiği taahhütleri yineledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç ve Finlandiya ile kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplandı: Somut adım bekliyoruz
Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı dün gerçekleştirildi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı dün gerçekleştirildi. NATO Zirvesi’nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde Daimi Ortak Mekanizma kurulmuştu. Bu kapsamda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılacağı duyurulan toplantının güvenlik gerekçesiyle Vantaa’da yapıldığı bildirildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinde Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan temsilciler yer aldı. Daimi Ortak Mekanizma’nın çalışma esasları belirlendi. Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilerek önümüzdeki dönem atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

YİNE SÖZ VERDİLER

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı, terörizmle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

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