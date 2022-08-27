İsveç ve Finlandiya ile kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplandı: Somut adım bekliyoruz

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı dün gerçekleştirildi. NATO Zirvesi’nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde Daimi Ortak Mekanizma kurulmuştu. Bu kapsamda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılacağı duyurulan toplantının güvenlik gerekçesiyle Vantaa’da yapıldığı bildirildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinde Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan temsilciler yer aldı. Daimi Ortak Mekanizma’nın çalışma esasları belirlendi. Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilerek önümüzdeki dönem atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

YİNE SÖZ VERDİLER

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı, terörizmle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

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Mikail Yüksel

PKK düşmanı partiye saldırı

11 Eylül’de sandığa gidecek İsveç’te PKK düşmanı Farklı Renkler Partisi (Nyans) hedef alındı. Nyans Genel Başkanı Mikail Yüksel’in Malmö’deki seçim afişleri tahrip edildi. Afişlere hakaret içeren ifadeler yazıldı. PKK yandaşlarının hedefinde olduğunu kaydeden Yüksel, “Türkiye dostu bir politika izlediğimiz için özellikle bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh’in hedefindeyiz. Çünkü biz meclise girersek onlara terör propagandası yaptırmayız” dedi. Kakabaveh 24 Ağustos’ta Nyans hakkında “Eşcinsellere ve bana karşı çıkan ırkçı partiye oy vermeyin” çağrısı yapmıştı.

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