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Gündem İsyan ettiren hırsızlık Caminin 25 musluğunu birden çaldılar
KAYSERİ

İsyan ettiren hırsızlık: Caminin 25 musluğunu birden çaldılar

Kayseri'de Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahalleli ramazanda yapılan hırsızlığa tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
İsyan ettiren hırsızlık: Caminin 25 musluğunu birden çaldılar
Mahalleli bölgeye güvenlik kamerası takılmasını istiyor.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 25 musluğu söküp, çaldı.

Bugün öğle saatlerinde camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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"Allah vicdan merhamet versin"


Mahalleli hem hırsızlığa hem de ramazanda yaşanmasına tepki gösterdi. Sinan Aslan, "Allah hırsızlara vicdan merhamet versin. Ramazan ayında yapılacak iş mi bu? Daha önce de abdesthanedeki musluklar çalınmıştı. Buralara güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz" dedi.

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