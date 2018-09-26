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POLİTİKA

İttifakta anlaşma

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimde işbirliği yapmasına yönelik prensipte anlaşma sağlandı. İki partinin genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz dün bir araya geldi. Görüşmede, Cumhur İttifakı’nın devamı konusunda mutabık kalınırken, detaylar için görüşmelerin heyetler arası sürdürülmesine karar verildi.

Fazlı Şahan Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki

24 Haziran’da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak. Karşılıklı olumlu mesajların ardından yerel seçimlerde ittifak için ilk adım dün atıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz dün bir araya geldi. Görüşmede, yerel seçimlerde işbirliği yönünde prensipte anlaşıldı.

ÇALIŞMALAR PAYLAŞILDI

Görüşmede, çalışma usulleri başta olmak üzere takvim ve ittifak seçenekleri üzerinde duruldu. İki isim, partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Özhaseki, ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını ifade etti.

Sadir Durmaz

SON KARARI LİDERLER VERECEK

Özhaseki, “Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra heyetler halinde görüşmelere devam edilecek” dedi. Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin ardından en kısa sürede MHP lideri Bahçeli ile bir araya geleceğini de kaydetti. Sadir Durmaz da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, ittifakın devamı konusunda karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi. Durmaz, “Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak” şeklinde konuştu.

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