Gündem İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Altın Örümcek gururu
EĞİTİM

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin Altın Örümcek gururu

Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Birbirinden değerli markaların dijital platformda yarıştığı organizasyonun “Eğitim” kategorisinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yenilenen kurumsal web sitesiyle “Halkın Favorisi” ödülünü kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Altın Örümcek gururu
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ödül aldı.

Toplam 27 kategoride bin 598 projenin değerlendirildiği Altın Örümcek ödülleri, web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelen Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyon olma özelliğini taşıyor. Her biri alanında uzman 41 kişilik özel jürinin, kültür-sanattan e-ticarete kadar Türkiye’nin en değerli markalarının değerlendirdiği ödüllerde, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji "Eğitim" kategorisinde boy gösterdi.

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