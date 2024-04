İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener veda konuşması yaptı: Üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım

Meral Akşener 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca çalışma motivasyonunun millete, Cumhuriyete ve devlete olan vefa borcunu ödemek olduğunu vurgulayarak, “Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki; zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Bu yüzden de yalana, dolana, dümene hiç tahammülüm olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı. Allah şahit; toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğuna hep inandım” şeklinde konuştu.

Siyasetin içerisinde geçirdiği 30 yıl boyunca inandığı yolda yürümekten vazgeçmediğini, aldığı kararların ve üstlendiği sorumlulukların hep arkasında durduğunu belirten Akşener, "Dolayısıyla hayatımın her döneminde sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek; sorumluluklar aldım, tutumlar sergiledim. Mesele millet, mesele memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten hiçbir zaman çekinmedim. Milletin hakkı için, devletin itibarı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı. Hedef tahtasına koyan dilleri beni sindiremedi. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. ‘Tutuklanacaksın' tehditleri umurumda bile olmadı. Rabbime şükürler olsun ki bugüne kadar verdiğim tüm kararların aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener her dönemde milletin taleplerinin duyulması için çabaladığını söyleyerek, “Mesela 2017 yılında; devletimizin ‘kerim' anlayışını ortadan kaldıran, milletimizi de ucube bir sisteme mahkûm eden Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumuna 'hayır' demek için il il gezdim. ‘Bu sistem Türkiye'yi uçuruma sürükler' dedim. Maalesef haklı çıktım. 2018'de, 2019'da, 2020'de ve en nihayetinde 2023 yılında da ‘milletle inatlaşılmaz' diyerek hem iktidarı hem de ana muhalefeti defalarca uyardım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'ye nefes aldırmak için yeri geldi feragatte, yeri geldi fedakarlıkta bulundum. Yeri geldi herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum” şeklinde konuştu.

Akşener aldığı karardan pişman olmadığının altını çizerek üzerine düşen her şeyi yaptığını da vurguladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bugüne kadar her daim, kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim. Çünkü haklılığımızın elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekârlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin.”