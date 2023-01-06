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İYİ Parti’den istifa edip AK Parti katıldı: Çoğunluk değişti

Partisinden istifa eden İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt, AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti, en fazla meclis üyesine sahip parti oldu.

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İYİ Parti’den istifa edip AK Parti katıldı: Çoğunluk değişti
Mustafa Bozkurt

AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İyi Parti’den ayrılıp AK Parti’ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt’a rozetini taktı.

Başkan Güngör, “Birlik, beraberlik ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davaya inanmışların oluşturduğu ‘Tek Devlet Tek Vatan Tek Millet Tek Bayrak’ diyerek davası Türkiye’nin bütünlüğü olan bir aileye katıldığı için Mustafa Bozkurt kardeşimize hoş geldin diyoruz. Partimize katılımı hayırlara vesile olsun” dedi.

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AK PARTİ GRUBU EN FAZLA ÜYEYE SAHİP PARTİ OLDU

İyi Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt’un AK Parti’ye katılımıyla Merkezefendi Belediyesi’nde AK Parti Belediye Meclisinde Meclis üye sayısını 11’den 12’ye çıktığını belirten Başkan Güngör, “Sayısal olarak mecliste AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile bir kez daha Cumhur İttifakı kazanacak. Daha sonra ise Merkezefendi Belediyesi tekrardan AK Partili bir Belediye Başkanına sahip olacaktır. Bizler inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde kazanan milletimiz, kazanan AK Parti’miz olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile AK Parti’ye katılım sağlayan Mustafa Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İyi Parti’den ayrılıp, AK Parti’ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

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