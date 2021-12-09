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ANKARA

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir ‘risklisin’ tepkisi daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti’den bir tepki daha geldi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz” sözlerinin ardından Cihan Paçacı da “adaylığın riskli” vurgusu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partiden Kılıçdaroğluna bir ‘risklisin’ tepkisi daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda topu attığı ortağı İYİ Parti’den kapıları kapatan açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz” sözlerinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da “adaylığın riskli” imasında bulundu.

Cihan Paçacı
Cihan Paçacı

HER ADAYI DESTEKLEMEYİZ

Paçacı, “Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur” ifadelerini kullandı.

Paçacı, CHP’ye dönük mesajlarını “Bu söylediklerimizden Kemal Bey’e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İYİ Parti’nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması. Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” sözleriyle sürdürdü.

GEREKSİZ VURGUSU

İYİ Parti’den yükselen mesajlar ortağı CHP ile atışmaya neden oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Aydın’ın açıklamalarına, “Genel Başkanımızın Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez” dedi.

İYİ Parti'li Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan adaylık açıklamasına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Gereksiz
OYNAT 00:41
İYİ Parti'li Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan adaylık açıklamasına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Gereksiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz.' dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aydın'ı hedef alarak sözlerinin 'gereksiz' olduğunu vurguladı.


İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı kapattı
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İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı kapattı
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