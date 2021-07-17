İyiliğiniz çocukların bayramı olsun

Yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştırmak amacıyla 7 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren İyilikhane Çocuk Derneği, bu Kurban Bayram’ında da aynı heyecanla, çocukların yüzlerinde tebessüm, hanelerinde sevinç vesilesi olabilmek için bayramlık kıyafet, oyuncaklarla hazırlanan bayram hediyeleri, gıda kartı ve nakdi yardım çalışmaları yapıyor.

İyilikhane Çocuk Derneği Başkanı Merve Çirişoğlu, bayram kampanyaları hakkında “İstanbul’da yetim, mülteci, yoksul çocukların ihtiyaçlarını gönüllülerimizle ev ev dolaşarak belirliyoruz. Bu ziyaretler sırasında tanıklık ettiğimiz; ebeveyninin şehadetine şahit olmuş, ekonomik imkânsızlıklarla küçük yaşına rağmen çalışmak zorunda kalmış, türlü hastalıklarla mücadele eden pek çok çocuk var. Maalesef ki içinde bulunduğumuz pandemi döneminde de birçok çocuğumuzun ebeveyni çalıştıkları günlük işlerden çıkarıldı, evlerinde temel ihtiyaçlarını temin etmek için dahi bir gelir kaynağı kalmadı. Bizler, her bayramda olduğu gibi bu sene de hayırseverlerin bağışları ve gönüllülerimizin emek ve gayretleri ile İstanbul'da bayramlıklar, nakdi yardımlar, gıda kartları ve bayram hediyeleri ile çalışmaları yapıyoruz. Bayrama kadar zekat ve sadaka bağışlarını almaya ve emanetleri çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz.” diyerek bilgi verdi.

REKLAM

İyilikhane, bayramlık için 250 TL, oyuncaklar ve şekerlemelerle bayram hediyesi için 60 TL, gıda kartı için 125 TL bağış bedelini belirlediği kampanyasına bağış çağrısında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için çalışmalara destek olmak isteyen iyilikseverler, www.iyilikhane.org.tr adresinden online bağış ile, 0212 807 07 09 numaralı dernek telefonunu arayarak veya dernek hesaplarına havale/EFT ile bağışlarını İyilikhane'ye ulaştırabilirler ve “BAYRAM” yazıp 4589’a SMS göndererek 5 TL bağış ile veya 7589’a SMS göndererek 10 TL bağış ile kampanyaya destek olabilirler. Gönüllü faaliyetlere katılmak isteyenler ise web sayfası üzerinden ya da kurumun sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabilirler.

REKLAM

Kitap ayraçlarından çocuk derneğine uzanan hikaye

İyilikhane’nin hikayesi 2011 yılında karikatürlerle süslenmiş kitap ayraçlarını iyiliğe vesile kıldıkları Kitap Ayracı Projesi ile başladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde tohumlarını attıkları iyilik hareketine onlarca üniversiteden binlerce öğrenci dahil oldu. Öğrencilerin aktif çalışmalarıyla filizlenen proje, çok kısa bir sürede yediden yetmişe binlerce gönüllünün desteğini aldı. Üç yıl içerisinde önce Afrika'da 21 katarakt ameliyatı yaptıran gençler, sonra Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Malavi'de 46 kişilik bir yetimhane ve Tayland’ın güneyindeki Patani'de 360 kişilik bir okul inşa ettirerek ilk kalıcı eserlerini çocuklara armağan etti. Bunlarla birlikte iyilik halkaları kurarak hayırseverleri bir araya getirdi ve her ay yüzlerce yetimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı.

REKLAM

Ulusal ve uluslararası medyada yankı bulan ve “Cesaret Ödülü” ve “Uluslararası İyilik Ödülü” ile ödüllendirilen gönüllü faaliyetlerden sonra Kitap Ayracı Projesi ekibi, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için İyilikhane Derneği’ni kurdu. 6.000’i aşkın gönüllüsü ve bağışçısının desteğiyle çocukların tebessümüne vesile olma niyetiyle yola çıktığı ilk günden beri dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin minik kalplere dokunmaya ve iyiliği yaymaya devam eden İyilikhane, çocukların maddi, eğitim ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.