İzin alıp '3 ton altın' için kazıya başladılar

Yusufeli'nde 30 gün süre aldıkları öğrenilen Barış Demirci, İbrahim Demirci, Ahmet Özer, İbrahim Demirci ve ve 2 yabancı uyruklu kişinin define araması yaptırttığı bölgede 3 ton altın olduğu iddia edildi. İlk etapta 12 metre aşağıya doğru kazı yapılacağı ve ardından ellerindeki haritaya göre bir tünele ulaşılacağı öğrenildi.

Dün başlayan kazılarda ilk 7 metre tamamlandı. Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla günün sonunda 12 metrelik kazının tamamlanacağı düşünülüyor.

Vatandaşlar akın etti

Öte yandan Yusufeli halkı ise kazı yapılan yeri panayır alanına çevirdi. Herkes kazının sonunda ne olacağını merakla bekliyor.



Kazı alanına giden vatandaşlar, çalışmaları merakla takip etti.

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