İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLDU<br><br>Görüntüler sosyal medyada adeta infiale neden oldu. <br><br>İkili, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan bir geziyi büyüleyiciymiş gibi göstermek ve çaresiz göçmenlere gerçekçi olmayan bir bakış açısı kazandırmakla eleştiriliyor. <br><br>Sınır Ötesi Organize Suça Karşı Küresel Girişim'in araştırma müdürü Matt Herbert konuya ilişkin \"Sosyal medya, doğru olmayan bir Avrupa vizyonu ortaya koyuyor\" dedi.