Gündem İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR

İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer yandan, Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı

Göçmen teknesiyle İtalya'ya geçen TikTok fenomeni lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu
FOTOĞRAF 7
Title
Göçmen dramı Tiktok fenomenlerine malzeme oldu. 21 yaşındaki Chaima Ben Mahmoude ve nişanlısı, Tunus’un Sfax kentinden İtalya’ya gitmek için 23 mültecinin bulunduğu küçük bir tekneye bindi.
Title
TikTok'ta 140 bin takipçisi olan genç kadın paylaştığı görüntülerde teknenin içinde rap müzik eşliğinde dans ederken ve el sallarken görülüyor.
Title
LÜKS ALIŞVERİŞLER YAPTILAR<br><br>İkili Lampedusa adasına indikten sonra, Avrupa'yı dolaşıp simge yapıların önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınladılar. <br><br>Avrupa ülkelerini gezerken pahalı alışverişler yapıp, lüks otomobillerde poz veren fenomenler yasa dışı göçü meşrulaştırdıkları gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturdu.
Title
GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLDU<br><br>Görüntüler sosyal medyada adeta infiale neden oldu. <br><br>İkili, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan bir geziyi büyüleyiciymiş gibi göstermek ve çaresiz göçmenlere gerçekçi olmayan bir bakış açısı kazandırmakla eleştiriliyor. <br><br>Sınır Ötesi Organize Suça Karşı Küresel Girişim'in araştırma müdürü Matt Herbert konuya ilişkin \"Sosyal medya, doğru olmayan bir Avrupa vizyonu ortaya koyuyor\" dedi.
Title
'FİNANSAL ZORLUKLAR NEDENİYLE BİNDİM' DEDİ<br><br>Associated Press'e konuşan genç kadın ise finansal zorlukların ve vize alamamasının kendisini bu yolculuğa çıkmaya \"zorladığını\" söyledi. <br><br>Ayda sadece 90 Sterlin kazandığını iddia eden Mahmoude bu paranın toplu taşıma araçlarını kullanmaya ve öğle yemeği almaya yettiğini belirterek, \"Kuaförlük diplomam var Tunus'ta iş bulamadım\" dedi.
Title
'ÖLÜME HAZIRLANDIK'<br><br>23 kişiyle birlikte teknede yer almak için tek yapmasını gerekenin 1.100 Sterlin ödemek olduğunu belirten Mahmoude fotoğraflardaki gülümsemesine rağmen yolculuğunu 'korkunç' olarak değerlendirdi:<br><br>\"Korku olağanüstüydü, çok fazla yüksek dalga vardı. Teknede dua edip ölüme hazırlandık. İtalyan sularına geldiğimizi söylediklerinde duyduklarımıza inanamadık.\"
Title
Bir ay önce göçmen teknesine binen 18 yaşındaki Sabee al Saidi de yolculuk sırasında böyle poz vermişti.<br><br><br>LÜKS İÇİNDE PAYLAŞIMLAR YAPIYORLAR<br><br>Olayla ilgili açıklama yapan psikolog Wael Garnaoui, \"Göçmenler bu tür sosyal medya paylaşımları nedeniyle Avrupa'ya kolayca seyahat edip, iş ve para bulabileceklerini düşünüyorlar. Ancak gerçekte fenomenler, Eyfel Kulesi'ne gidip Lacoste tişörtleriyle, pahalı arabalarında poz veriyorlar\" dedi.
Göçmen teknesiyle İtalya'ya geçen TikTok fenomeni lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu
Tunuslu TikTok fenomeni Chaima Ben Mahmoude nişanlısıyla birlikte kaçak göçmen teknesine binerek İtalya'ya geçti. Yirmi kişinin bindiği bir botun üstünde yasa dışı kaçışını sosyal medya platformunda paylaşan genç kız daha sonra da pahalı alışverişler yapıp lüks arabalarda pozlar verdi. Büyük tepki toplayan görüntüler ülkede tartışmalara neden oldu.

Brezilyada sel felaketi

Brezilya'da sel felaketi

​Ölü sayısı 34'e yükseldi.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​
Herkesin merak ettiği an: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaştı

400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

Teyemmümün temizliğini kanıtladı

Teyemmümün temizliğini kanıtladı

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

​Eksi beş derecede korunuyor: Herkes görmek için akın ediyor.

1984 model otomobilin inanılmaz değişimi sosyal medyayı salladı.

Joao Pereira:
Spor

Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"

Trabzonspor’da 4 yıl boyunca forma giyen ve uzun süre boyunca kaptanlık görevini de üstlenen Portekizli sağ bek Joao Pereira, bordo-mavili takımın bu sezon ki başarısını ve şampiyonluk yolunda ki ilerleyişini değerlendirdi.
Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'
Gündem

Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz gün Ahlatlıbel’de yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. 6 liderin toplantısındaki Akşener krizi hakkında İYİ Parti kanadından bir açıklama daha geldi. İYİ Parti'li Bilal Karaca, “CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz” dedi.
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı
Gündem

Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.