İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer yandan, Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı
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Göçmen dramı Tiktok fenomenlerine malzeme oldu. 21 yaşındaki Chaima Ben Mahmoude ve nişanlısı, Tunus’un Sfax kentinden İtalya’ya gitmek için 23 mültecinin bulunduğu küçük bir tekneye bindi.
TikTok'ta 140 bin takipçisi olan genç kadın paylaştığı görüntülerde teknenin içinde rap müzik eşliğinde dans ederken ve el sallarken görülüyor.
LÜKS ALIŞVERİŞLER YAPTILAR<br><br>İkili Lampedusa adasına indikten sonra, Avrupa'yı dolaşıp simge yapıların önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınladılar. <br><br>Avrupa ülkelerini gezerken pahalı alışverişler yapıp, lüks otomobillerde poz veren fenomenler yasa dışı göçü meşrulaştırdıkları gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturdu.
GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLDU<br><br>Görüntüler sosyal medyada adeta infiale neden oldu. <br><br>İkili, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan bir geziyi büyüleyiciymiş gibi göstermek ve çaresiz göçmenlere gerçekçi olmayan bir bakış açısı kazandırmakla eleştiriliyor. <br><br>Sınır Ötesi Organize Suça Karşı Küresel Girişim'in araştırma müdürü Matt Herbert konuya ilişkin \"Sosyal medya, doğru olmayan bir Avrupa vizyonu ortaya koyuyor\" dedi.
'FİNANSAL ZORLUKLAR NEDENİYLE BİNDİM' DEDİ<br><br>Associated Press'e konuşan genç kadın ise finansal zorlukların ve vize alamamasının kendisini bu yolculuğa çıkmaya \"zorladığını\" söyledi. <br><br>Ayda sadece 90 Sterlin kazandığını iddia eden Mahmoude bu paranın toplu taşıma araçlarını kullanmaya ve öğle yemeği almaya yettiğini belirterek, \"Kuaförlük diplomam var Tunus'ta iş bulamadım\" dedi.
'ÖLÜME HAZIRLANDIK'<br><br>23 kişiyle birlikte teknede yer almak için tek yapmasını gerekenin 1.100 Sterlin ödemek olduğunu belirten Mahmoude fotoğraflardaki gülümsemesine rağmen yolculuğunu 'korkunç' olarak değerlendirdi:<br><br>\"Korku olağanüstüydü, çok fazla yüksek dalga vardı. Teknede dua edip ölüme hazırlandık. İtalyan sularına geldiğimizi söylediklerinde duyduklarımıza inanamadık.\"
Bir ay önce göçmen teknesine binen 18 yaşındaki Sabee al Saidi de yolculuk sırasında böyle poz vermişti.<br><br><br>LÜKS İÇİNDE PAYLAŞIMLAR YAPIYORLAR<br><br>Olayla ilgili açıklama yapan psikolog Wael Garnaoui, \"Göçmenler bu tür sosyal medya paylaşımları nedeniyle Avrupa'ya kolayca seyahat edip, iş ve para bulabileceklerini düşünüyorlar. Ancak gerçekte fenomenler, Eyfel Kulesi'ne gidip Lacoste tişörtleriyle, pahalı arabalarında poz veriyorlar\" dedi.
Göçmen teknesiyle İtalya'ya geçen TikTok fenomeni lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu
Tunuslu TikTok fenomeni Chaima Ben Mahmoude nişanlısıyla birlikte kaçak göçmen teknesine binerek İtalya'ya geçti. Yirmi kişinin bindiği bir botun üstünde yasa dışı kaçışını sosyal medya platformunda paylaşan genç kız daha sonra da pahalı alışverişler yapıp lüks arabalarda pozlar verdi. Büyük tepki toplayan görüntüler ülkede tartışmalara neden oldu.