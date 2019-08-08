İzmir Dikili'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza İzmir'in Dikili ilçesinde saka kuşu yakalayan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira cezası verildi. Avlanması ve yakalanması yasak 120 saka kuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 10:05 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 10:14 AA