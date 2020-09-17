Hızla yokuş aşağı giden tekerlekli sandalyenin önüne atlayan genç yaşlı adamı kurtardı

İzmir’in Bornova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle yokuştan aşağı hızlanarak giden ve sandalyesini durduramayan yaşlı adam, bir gencin dikkati sayesinde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşlı adamı gören genç, tekerlekli sandalyenin önüne geçerek durdurdu.

DHA Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden yaşlı adamı bir genç kurtardı.

Genç adam son anda önüne geçti

Olay, Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı giden yaşlı adamın akülü aracının hareket düğmesi takılı kaldı. Yokuş aşağı hızla giden yaşlı adam, ne yaptıysa aracı durduramadı. Bu sırada bir iş yerinde çalışan Berkay Atış (22) yaşlı adamı gördü. Berkay Atış, dükkanından hemen sokağa fırlayarak güçlükle de olsa tekerlekli sandalyeyi durdurarak yaşlı adamın kaza yapmasını önledi. Tüm bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden yaşlı adamı bir genç son anda kurtardı.

“İnsanlık görevimi yaptım”

Berkay Atış, yaşadığı olayı anlatarak, "Saat 11 civarıydı. Dükkandaki kömür torbalarını düzenliyordum ve birden çığlık sesleri duydum. Sokakta kavga var sandım. Dükkandan dışarı çıktığımda yukarıdan aşağı tekerlekli sandalyesiyle hızla gelen yaşlı adamı gördüm. Yardım etme ihtiyacı duydum, insanlık görevimi yaptım. Hemen tekerlekli sandalyenin önüne geçtim. Yaşlı adam ve arkasında koşturan kız şoka girmişlerdi. Normalde burada herkesi tanırım ama onları ilk defa gördüm. Allah’a şükür herhangi bir kaza yaşanmadı” dedi.