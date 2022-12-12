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İZMİR

İzmir Konak'ta şiddetli yağış sonrası bir evin çatısı çöktü

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle su birikintisinin ağırlığına dayanamayan bir evin çatısı çöktü. Şans eseri evde bulunan ve çatırtıları duyup kendisini bahçeye atan kadın, yara almadan olayı atlattı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir Konakta şiddetli yağış sonrası bir evin çatısı çöktü
İzmir’de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

Olay saat 22.00 sıralarında, Kubilay Mahallesi 953 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın etkisiyle Bircan İ.’nin tek başına yaşadığı tek katlı bir evin çatısı, ağırlığa dayanamadı.

Evin çatısından sesler duyan kadın, can havliyle kendisini bahçeye attı. Bircan İ.’nin kendisini bahçeye atmasının ardından evin çatısı bir anda çöktü.

Çökmeden dolayı kadın bahçede mahsur kalırken, gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden dolayı bahçede mahsur kalan kadın ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Meydana gelen olayı yara almadan atlattığı öğrenilen Bircan İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O anları anlattı

Yıkılan evin bitişiğinde oturan mahalle sakinlerinden Kerem Özçelik, korku dolu o anları anlattı. Özçelik "Bir anda ufak bir gürültü geldi, ardından bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim, pencereden aşağı baktım bina çökmüş. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bir baktık komşunun yeğeni feryat ediyor. İyi misin, diye sorduk, iyi olduğunu söyledi. Hemen ardından itfaiyeyi aradık polis ekiplerini aradık hemen geldiler, içerdeki kadını çıkardılar. Halen yıkılıyor, sesler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür, sağlık ekipleri hemen gelip aldı bir sıkıntısı yok şu anda. Kız göçükten çıkmadı. Yaşadığı binadan çıkmadı, çatı yola düştü. Oradan yol geçiyor, boş harabe yol" dedi.


Ekipler tarafından ev ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar sürüklendi
FOTOĞRAF 23
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Antalyanın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı.
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Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.
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Örtü altı üretim merkezi olan Kumlucada yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.
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Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.
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Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFADdan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
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Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun. dedi.
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Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.
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Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar sürüklendi
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.


Ters şeride giripkazaya neden oldu

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