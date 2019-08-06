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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

TSK'daki FETÖ'nün kriptolarına operasyon

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ’nün TSK kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı kararı verilen 12’si muvazzaf 18 kişiden 9’u gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı .

Diğer şüphelilerin yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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